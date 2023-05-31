دينا الشربيني تتسلم جائزتي أفضل مسلسل وممثلة في رمضان من creative summit

تسلمت مساء أمس الفنانة دينا الشربيني جائزتي أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "كامل العدد" والذي حصل أيضا على جائزة أفضل مسلسل كوميدي في رمضان من إدارة كريتيف ساميت Creative Summit في نسختها الأولى.



حيث تم اختيار أبرز المسلسلات والإعلانات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور الذى وصل الى 110،000 صوت من خلال استطلاع تفاعلي من خلال الموقع الالكتروني، بهدف إعطاء المشاهد فرصة لاختيار الأعمال الفنية المفضلة وأفضل الأفكار الإبداعية التي تم عرضها خلال شهر رمضان الكريم.



وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويُحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية.



الجدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13" وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.