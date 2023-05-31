رموا على وشه شطة.. ضبط لصين سرقا توك توك من صاحبه بقليوب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة القسم، استقل رفقته شخصان؛ لتوصيلهما، وأثناء سيره؛ ألقى أحدهما مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستولى الآخر على هاتفه المحمول، ثم دفعاه خارج التوك توك، واستوليا عليه وهربا به.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية؛ أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، أرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.