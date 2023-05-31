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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النائب عادل ناصر يعلن قائمته لخوض انتخابات غرفة الجيزة التجارية

صدى البلد

أعلن النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن قائمته التي ستخوض غمار انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية المقررة يوم 17 يونيو المقبل، تحت شعار "أفعال لا أقوال"، والتي تضم 8 من رموز القطاع التجاري والصناعي والخدمي على مستوى المحافظة.

وتضم قائمة "أفعال لا أقوال" كلًا من النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة شركة “كراون” للصناعات الغذائية، والذي شغل رئاسة الغرفة على مدار 3 دورات متتالية، فضلًا عن شغله منصب نائب رئيس الاتحاد العالم للغرف التجارية، وكذلك عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، وسرور صباحي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر.

ومن أعضاء قائمة "أفعال لا أقوال" كذلك؛ خالد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة مكة للاستثمار العقاري، ووائل رياض ناصر، عضو مجلس إدارة شركة “فلاور لاند” لصناعة الحبوب، وسيد زغلول، رئيس شركة “سيديكو” للمقاولات، وعمرو مخيمر، رئيس شركتي تحيا مصر للاستثمار الزراعي وآل مخيمر للاستثمار العقاري، ومحمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول.

وشهدت الأيام الأخيرة سلسلة تنازلات من عدد كبير من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أبرزهم النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، وأسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأحمد عتابي، نائب رئيس شعبة المصدرين، وأحمد حجازي، أمين مساعد الصندوق بالغرفة خلال الدورة المنتهية، وأحمد الخولي، سكرتير عام الغرفة خلال الدورة الأخيرة، وأحمد سعد، رئيس شعبة شركات العمالة.

وأكد النائب عادل ناصر، أنه يستهدف العمل بكل قوة مع زملائه بمجلس إدارة الغرفة لاستكمال ما تحقق من نجاحات على أرض الواقع دعمًا لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات في جميع المجالات، مشيرًا إلى استهداف تنفيذ مشروع رعاية صحية دائم لمنتسبي الغرفة وإقامة مقرات ثابتة للغرفة بجميع مراكز المحافظة تضاف للأفرع التي دشنتها الغرفة بالعياط والسادس من أكتوبر والبدرشين، بخلاف المقر الرئيسي بميدان الجيزة.
 

اتحاد الصناعات اتحاد الغرف الاتحاد العام الجمعيه العموميه الصناعات الغرفة التجارية

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