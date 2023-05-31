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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

عروس تثير الجدل بسبب
عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

أثارت عروس  حالة من الجدل عبر واحد من أشهر المنتديات الأجنبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موقف بينها وبين حماتها قبل حفل الزفاف. 

قالت العروس إن حماتها أخبرتها أنها أحضرت فستان أسود خالص اللون من أجل حضور حفل زفافها على ابنها، وفقا لما نقلته صحيفة “الديلي اكسبريس"، اليوم الأربعاء. 

وأعبرت العروس عن تذمرها من اختيار حماتها للون فستان، مضيفة: “يلبس في الجنائز وليس الأفراح” مع طلبها النصيحة من متابعي المتدي حول ردة فعل مناسبة.

عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف  

وأشارت العروس المستقبلية إلى أن حماتها كانت قد ارتدت قبل عدة شهور فستان “أرزق اللون” جميل في حفل زفاف ابنتها، لافتة إلى أنها لا تعتقد أن حماتها “تعاديها” رغم قيامها بعدد من “المقالب” فيها كل حين وآخر. 

وانقسمت التعليقات بين داعم للعروس يرأى أنها على حق ويبنغي أن تحدث حماتها في تيغير لون الفستان، وآخريين داعمين لحماتها في حرية اللون الخاص بزفاف ابنها خاصة أن اللون الأسود تريتديه الكثيرات في حفل الزفاف. 

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