شبيهة يسرا تشعل السوشيال ميديا.. عروس نسخة طبق الأصل من الديفا| شاهد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة ظهرت بماكياج وملابس عروس في مطفع فيديو متداول، وأثارت جدلاً واسعاً بسبب تشابهها الشديد مع الفنانة المصرية الشهيرة يسرا.

وقد تصدرت الفتاة مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك، حيث انتشرت صورها ومقطع الفيديو التي تظهر فيها بشكل واضح.

وقد أشار الكثير من النشطاء إلى أن الشبه بين الفتاة والفنانة يسرا لا يمكن تجاهله، وأن الفتاة تشبهها بشكل لافت للنظر.

ورجح البعض أن العروس - التي لم يتم الكشف عن اسمها - ربما تكون قريبة من الفنانة يسرا، ولكن مصور الفيديو نفى هذا الأمر، مؤكداً أن الشبه بينهما يقتصر فقط على المظهر الخارجي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث تداولوا الصور والفيديوهات وعبروا عن إعجابهم بالشبه الكبير بين الفتاة والفنانة يسرا.

وتعد هذه القضية جزءًا من الظاهرة الشائعة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم الكثير من المقارنات بين الأشخاص الشهيرين والعاديين الذين يشبهونهم.