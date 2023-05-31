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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسلاح عالي الدقة.. روسيا تعلن تدمير آخر سفينة حربية أوكرانية بميناء أوديسا

السفينة الحربية الأوكرانية
السفينة الحربية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تدمير آخر سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الأوكرانية المسمي "يوري أوليفيرينكو" في ميناء أوديسا الأوكراني، يوم 29 مايو الجاري.

ووفقا لبيان الدفاع الروسية: "ففي 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا".

وفي وفت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة ومراقبة لواءين من الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة زابوروجيا خلال العملية العسكرية الخاصة خلال اليوم الماضي، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال كوناشينكوف في بيان لوزارة الدفاع: "خلال النهار، أصابت الطائرات التكتيكية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية 89 وحدة مدفعية تابعة للجيش الأوكراني في مواقع إطلاق النار ودمرت أسلحة وقوة بشرية في 156 منطقة بالقرب من مستوطنتي توريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفواندرييفكا في منطقة زابوروجي ومراكز القيادة والمراقبة التابعة للواءين الميكانيكيين 24 و 65 للجيش الأوكراني".

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