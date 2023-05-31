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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يلقي 240 ألف ذريعة من أسماك البلطي في النيل

صدى البلد

شهد المستشار مصطفي ألهم  محافظ الأقصر اليوم الأربعاء إلقاء 240 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي في نيل الأقصر دعمًا من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وذلك ضمن المرحلة الاولي من  مراحل القاء ذريعة السمك بنيل الاقصر والتي تشمل مليون سمكة بلطي بمدينة الأقصر ومليون سمكة بلطي بمدينة إسنا، بالإضافة إلى مرحلة ثانية تشمل مليون ونصف ذريعة سمك منهم مليون وحدة زريعة مبروك حشائش ونصف مليون وحدة زريعة مبروك فضي سوف يتم القائها في نيل مدينة اسنا في شهر يوليو المقبل .

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وجه محافظ الأقصر بالمتابعة والإشراف على أعمال إلقاء الذريعة التي تمت  بفروع النيل بالأقصر لدعم وتنمية الثروة السمكية حيث تم  إلقاء 240 الف من الذريعة المشار إليها في نطاق منطقة جزيرة العوامية بمدينة الأقصر، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة اسوان للثروة السمكية والمهندس اسامة احمد مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي والمهندس كمال عبد الكريم مدير مكتب مصايد مصر بالاقصر.

واعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها بالمحافظات .

يأتي ذلك في إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وزيادة المخزونات السمكية ، وتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية ،لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا خدمة الصيادين .

الأقصر أسماك البلطى الثروة السمكية تنمية البحيرات والثروة السمكية تنمية البحيرات مدينة إسنا

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