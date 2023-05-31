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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رائحة دخان وجثة سيدة و36 مصابا.. ماذا حدث في جهاز 15 مايو؟

حريق جهاز مايو
حريق جهاز مايو

باشرت نيابة مايو والتبين الجزئية التحقيقات في حادث حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، حيث صرحت بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها مصابة بحروق خطيرة في أنحاء الجسد، وذلك بعد صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

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التحقيقات تكشف تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

وأمرت نيابة مايو بانتداب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية اللازمة لمسرح حادث حريق جهاز 15 مايو، وبيان أسباب اندلاع الحريق وكيفية نشوبه، وإعداد تقرير مفصل بالنتائج، والاستعلام من المديريات والإدارات المتواجدة في المبنى عن قيمة التلفيات التي أصابت ممتلكاتها وحصرها.

كما استعلمت نيابة مايو عن الحالة الصحية لـ 17 مصابا في الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وقررت التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت خلال التحقيقات لأقوال 9 شهود و17 مصابا جراء الحادث.

رائحة دخان شديد.. تفاصيل حريق جهاز 15 مايو 

وكشفت تحقيقات نيابة مايو، أن مبنى الخدمات بمدينة 15 مايو، يتكون من 7 طوابق، ويحتوى على عدد من المديريات التابعة لمحافظة القاهرة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، ومن بينها مديرية التعليم ومديرية التموين وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية وإدارة الأحوال المدنية، وتبين تعرضه لاحتراق وتعرض الواجهة لإحتراق وآثار رماد تام وتهشم في الزجاج.

كما شرحت تحقيقات النيابة، أنه أثناء تواجد الموظفين والمترددين على مبنى الخدمات من المواطنين ظهرت رائحة دخان شديد، وأبصروا اندلاع النيران في المبنى، وحاولوا الفرار من المبنى والخروج منه باستخدام السلم أو القفز من النوافذ، ونتج عن ذلك إصابة البعض باختناق إثر احتجازهم داخل المبنى، وإصابة سيدتين بحروق خطيرة توفيت إحداهما بعد نقلها للمستشفى.

وفاة سيدة وإصابة 36 شخصا في الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، تضمن ورود بلاغ باشتعال النيران في مبنى الخدمات الحكومية التابع لمحافظة القاهرة بمدينة 15 مايو، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 15 سيارة إطفاء مدعومة بخزانات المياه وسيارات السلالم الهيدروليكية إلى موقع الحريق.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران ومحاصرتها، وإنقاذ بعض الموظفين من خلال السلالم الهيدروليكية، حيث تبين من المعاينة الأمنية اندلاع النيران في أحد طوابق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وامتدادها إلى الطوابق الأخرى وأجرت وحدات الحماية المدنية عمليات تبريد الحريق.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الحادث نتج عنه إصابة 36 شخصا ومصرع سيدة جراء الحريق، ما بين إصابات باختناق وسحجات وكدمات، وحالة الوفاة بسبب حروق شديدة في أنحاء الجسد، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج والتحفظ على السيدة في الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة.

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