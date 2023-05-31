بعد هجوم المسيرات على موسكو.. اعتراف نادر من الكرملين بشأن الدفاعات الجوية

أقر الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية في موسكو تحتاج إلى تحسينات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية في موسكو كانت تعمل بشكل فعال ولكن كان لديها مجال للتحسين، مؤكدا : "سيستمر العمل في تحسين الدفاعات الجوية في موسكو".

ويأتي ذلك بعد يوم من اتهام روسيا لأوكرانيا بشن أكبر هجوم على الإطلاق للطائرات بدون طيار على العاصمة الروسية.

وعلق بيسكوف، بالأمس على الهجوم، مشيرا إلى انه قد تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالمعلومات الللازمة.

وقال إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي سيجري تقييما عن العملية العسكرية في أوكرانيا. وأكد أن سلطات كييف وراء هجمات المسيرات على موسكو، للرد على استهداف روسيا أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا الأحد الماضي.

وأشاد بيسكوف، بأداء الدفاعات الجوية في موسكو واعتبر أنها "عملت بشكل جيد".

وعلى الجانب الآخر، نفى مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط كييف المباشر في هجوم لطائرات بدون طيار على موسكو اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وتوقعت زيادة في هذه الهجمات.

وتابع: "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع يسعدنا رؤيتهم ونتوقع زيادة في عدد الهجمات".