الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على اللقاء قريبا

كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، عن لقاء يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب اردوغان، قريبا.



وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن بوتين ونظيره التركي أكدا عزمها عقد اجتماعا في المستقبل القريب.

وأضاف أنه "لم يتم الاتفاق بعد متى وأين سيعقد الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الرئيسين".

وأضاف: "ولكن هناك تفاهم ونحن بالفعل نستعد لمثل هذا اللقاء".

وكان بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا لتهنئة "صديقه العزيز" أردوغان بعد فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية في تركيا يوم الأحد.

وجاء في بيان الكرملين: "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدًا إسهامه الكبير في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين".

وأجرت أنقرة قانون موازنة دبلوماسية منذ أن أرسلت روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، كما عارضت العقوبات الغربية على روسيا مع الحفاظ على العلاقات القريبة مع كل من موسكو وكييف، جيرانها في البحر الأسود.

ويوم الإثنين، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إنه لا توجد احتمالات فورية لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف بيسكوف: "بطريقة أو بأخرى، سيحدث هذا بالتأكيد، لكن حتى الآن لا توجد تقديرات للوقت".

ولفت إلى أن "محادثة هاتفية بين بوتين وأردوغان قد تتم قريبًا".

