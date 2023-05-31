فارق العمر 54عاما.. آل باتشينو ينتظر مولوده الرابع من الكويتية نور الفلاح

كشف النجم العالمي آل باتشينو لموقع TMZ الأمريكي، أنه ينتظر مولوده الرابع من زوجته المنتجة الكويتية نور الفلاح.

وقال آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عاما، أنه ينتظر مولوده من زوجته البالغة من العمر 29 عاما، أى أنه يكبرها بـ 54 عاما.

ومن المعروف أن آل باتشينو لديع ثلاثة ابناء من علاقات دون زواجـ حيث لم يكن يتزوج من قبل ورزق بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، حيث أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًا عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عامًا.

آل باتشينو

قدم آل باتشينو عديد من الأعمال الفنية الناجحة منها فيلم The Merchant of Venice أو "تاجر البندقية" من إخراج مايكل رادفورد، وبطولة جوزيف فينس وجيرمي ايرونز ولين كولينز.

فيلم "تاجر البندقية" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي في القرن السادس عشر مأخوذ عن عن رواية الكاتب الشهير وليام شكسبير (تاجر البندقية)، وهو إنتاج إنجليزي إيطالي مشترك، تم تصويره بمدينة البندقية بايطاليا.