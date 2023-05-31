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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. عادة يومية يفعلها الأباء تسبب 20 مرضاً لاطفالهم

اليوم العالمي للامتناع
اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق  31 مايو  من كل عام، وهو التاريخ الذي حددته منظمة الصحة العالمية  للاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه .. والتعريف بأضراره وسلبياته على الصحة العامة، لذلك نستعرض مخاطر التدخين السلبي علي الاطفال في هذ التقرير.

جميع الدراسات واﻷبحاث  العلمية اثبتت أن التدخين فى أماكن تواجد اﻷطفال يضر بهم كثيراً، فأجسامهم وأعضائهم مازالت تنمو، وهى ضعيفة جدا ولا تستطيع التغلب على ما مخاطر وأضرار دخان السجائر.

وأشارت مراكز مكافحة اﻷمراض الامريكية إلى أن السجائر تحتوى على أكثر من 7000 عنصر كيميائى ، وبما أن معدل تنفس اﻷطفال أسرع من البالغين، فهم يستنشقون دخان السجائر بكميات كبيرة، وهذا ما يسمى بالتدخين السلبى.. نوضح ماذ يفعل التدخين السلبي بصحة الاطفال وفقا لموقع Drugs


لماذا يعتبر التدخين السلبي مضرّا بالصحة ؟

يحتوي دخان السجائر على أكثر من 4000 مادة كميائية من بينها النيكوتين، منها مواد سامة كالكربون، وأكثر من 50 مادة مسرطنة يمكنها أن تتسبب ظهور السرطان.

المدخن السلبي يمكن أن يتعرّض لنفس المخاطر الصحية التي يتعرّض لها المدخن الفعلي ، حيث يستنشق المدخن السلبي دخان السجائر المنبعث في الهواء و الذي يحمله التيار الهوائي عقب انبعاثه من السيجارة أو الشيشة، و يكون التدخين السلبي أكثر خطورة في البيئة المغلقة، كما يعتبر أيضا ساما في الأماكن المفتوحة.


ما هي أضرار التدخين السلبي علي الاطفال  ؟

١- يسبب التدخين تهيّج العينين الأنف والحلق

٢- زيادة التهاب البلعوم الأنفي

٣- الإصابة بالتهاب الأذن

٤- التعرض لأزمات ضيق التنفس بوتيرة متزايدة

٥- انخفاض في نمو الرئة

٦- يسبب التدخين السلبي في بعض الأحيان الموت المفاجئ للرضيع

٧- تعرض الأشخاص غير المدخنين للدخان المنبعث من السجائر يمكنه ان يسبب ارتفاع خطورة الإصابة بأزمات قلبية
إذا كان الشخص يدخّن فإنه يعرّض شريك الحياة لارتفاع الإصابة بسرطان الرئة بنسبة % 25

٨- يسبب سرطان الجيوب الأنفية

٩- يؤثر التدخين السلبي على الشرايين ويضاعف حدوث الاصابة بالسكتة الدماغي

١٠- يرفع خطر إصابتهم‬ ‫بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الربو

١١- يزداد خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ لدى الصغار  

١٢- ارتفاع خطورة الإصابة بإعتام عدسة العين.

١٣- تأخر النمو العقلي والإدراكي يمكن أن يؤثر التدخين السلبي على نمو دماغ الطفل لأن الدماغ حساس جداً حتى لكميات صغيرة جداً من السموم، التي ستؤثر بشكل أكبر على دماغ الطفل مقارنة بالبالغين.

١٤- تكون سبباً في مشاكل عدم انتظام ضربات القلب.

١٥ - يؤدي التدخين السلبي إلى بطء تطور المناعة عند الأطفال وضعف جهازهم المناعي عموماً، مما يسبب تعرض الطفل للأمراض بشكل أكبر.

١٦- تكاد تكون آثار التدخين السلبي على الأطفال مماثلة لآثار التدخين الفعلي وأضراره، وعلى رأسها ازدياد احتمال الوفاة المبكرة مستقبلاً.

١٧- وجود الطفل بين المدخنين واعتياده على رائحة السجائر وشكلها يعزّز من فرص أن يصبح هو نفسه مدخناً في المستقبل.

١٨- التدخين السلبي قد يسبب أضرارا لشرايين الأطفال يصعب تداركها "تزيد من احتمال الإصابة بمشاكل في القلب .

١٩- يعرض الاطفال للسعال المزمن والتهاب فى الشعب الهوائية

٢٠- التهاب الأذن‬ ‫الوسطى الحاد أو المزمن

الاطفال أطفال التقرير التدخين السلبي التعرض التهاب البلعوم البالغين الالتهاب اليوم العالمي لمكافحة التدخين اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الوفاة المبكرة الموت المفاجئ المخاطر الصحية ​​​​​​​health

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