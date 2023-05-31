وزير الشباب والرياضة يلتقي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر

التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عبد الأول محمد، مساعد الوزير لقطاع البطولة، والدكتور أحمد جمعة، معاون الوزير، ومحمد الشاذلي، مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومحمد الصفتي، مدير عام المكتب الفني.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي على لقاء نجم المنتخب الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

وقال وزير الشباب والرياضة إن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وتوجه لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على جميع الجهود المبذولة من أجل إزالة جميع المعوقات التي تواجهه في مختلف منافساته الدولية والقارية، والدعم اللامحدود المُقدم لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، قائلًا: "نتطلع دومًا إلى عزف النشيد الوطني في كل المحافل العالمية".