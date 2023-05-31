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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة ضمان الجودة: نقترح تقديم التقارير الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم سنويا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت الدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم؛ إن تعليم الازهري يمثل بعد استراتيجي وله اهمية خاصة لان مصر يتخرج منها أكثر من 40 الف طالب يكونوا السفراء لمصر في الخارج وجامعة الازهر لها اكثر من 100 كلية على مستوى الجمهورية واكثر من 11 معهد ازهري منتشرين في القرى والنجوع بها الكثير من الخصوصية؛ مضيفة أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم يساعد على توحيد المقامات والرؤى.

وأضافت خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن  عندما بدأ جهاز جودة التعليم جميع كليات المجلس الأعلى للجامعات على مستوى الجمهوريه تلقت الدعم ما عدا كليات الازهر وان هذا المجلس يساعد على تحديد رؤية مصر 203‪0    مجال التعليم وهذه الرؤية تحتاج لدعم المجلس حتى يطبق نظام واحد على الجميع في الجمهوريه ولدينا اقتراح في مادة اربعة  رقم سبعة نقوم بربط خريج الخاص بمتطلبات سوق العمل وتكون التقارير المقدمة لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الخاصة بالمجلس الاعلى بالتعليم كل عام بدلا من كل عامين..

الأعلى للجامعات 40 ألف طالب الهيئة القومية لضمان جودة الخصوصية الهيئة القومية

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