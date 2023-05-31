3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن قرار وزارة القوى العاملة بشأن توفير ٣٦٨٧ فرصة عمل.

وأعلنت وزارة القوى العاملة توفير 3687 فرصة عمل، من خلال 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيو 2023.

ووجه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جميع المديريات بمتابعة هذه الوظائف لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل.

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