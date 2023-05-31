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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مصريين في ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو

التايكندو
التايكندو

حجز 3 لاعبين مصريين مقاعدهم ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم للتايكوندو، والتي تستضيفها أذربيجان  خلال الفترة من 29 مايو الى 4 يونيو 2023.

حيث استطاع البطل الأولمبي سيف عيسى التغلب على منافسه بطل مالي اسماعيل كوليبالي ، بنتيجة 2-0 في منافسات وزن 80، كما تغلب عيسى على بطل  أفغانستان  فارزارد منصوري في دور ال 32 .

كما تأهل اللاعب أحمد الراوي، إلى نفس الدور بعد فوزه على بطل كندا بنتيجة 2-1 في منافسات وزن 87 كجم .

والمقعد الثالث جاء للاعبة المتألقة جنى خطاب  صاحبة ال 17 عام ، والتي تغلبت على لاعبة البرازيل بنتيجة 2-1 في منافسات وزن 49 كجم لتضمن مقعدها في ربع النهائي ، وكانت "جنى " قد تأهلت إلى دور ال 16 ببطولة العالم بعد مباراة ماراثونية أمام لاعبة اسرائيل حيث حققت الفوز في الثانية الأخيرة وضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي .

وتخوض مصر منافسات البطولة ببعثة مكونة من 12 لاعبًا بواقع 6 رجال و 6 سيدات، وهم:يوسف عصام (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، واياد بركات (-68 كجم)، ورامي عيسى (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، واحمد راوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: حبيبة محمد (-46 كجم)، جنى خطاب (-49 كجم)، شهد سامي (-53 كجم)، ونادين عمرو (-57 كجم)، وآيه شحاته (-67 كجم)، وميسون إيهاب (-73 كجم).

ويقود المنتخب المصري فنيًا محمد شو المدير الفنى للفريق، وأسامه سيد المدرب العام، ومحمد مجدي مدربًا بالإضافة إلى دكتور قدري المر اخصائي علاج طبيعي، فيما يرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف على المنتخب.

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