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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منظفات منزلية تسبب مرضًا خطيرًا .. تحذير رسمي إلى ربات البيوت

المنظفات
المنظفات

الكثير من السيدات تستخدم المنظفات في تنظيف المنزل لتوفر عليها الكثير من العناء كبديل للطرق التقليدية وهي الماء والصابون، لكن العديد من مستحضرات التنظيف المنزلي، قد يكون لها مخاطر متعددة على أفراد الأسرة، وخصوصا على الأطفال الذين قد يتعرضون لاستنشاق أبخرتها في جو المنزل ،هذا ما اكده خبراء في مؤسسة سرطان الثدي في بريطانيا.. والذين قالوا إن بعض منتجات التنظيف المنزلي يمكن أن تحتوي على مكونات اصطناعية تعرف باسم المواد الكيماوية المسببة لاختلال الغدد الصماء المرتبطة بسرطان الثدي.

 نستعرض اضرار المنظفات المنزلية علي صحة الانسان وفقا لما نشره مركز breast cancer في المملكة المتحدة ..

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علاقة المنظفات بالسرطان

⁃ الخبراء  اكدوا أن هناك علاقة قوية بين ادوات التنظيف والسرطان، وان  منتجات التنظيف المنزلية تتكون تقليديا من مكونات اصطناعية قوية، ما يعني أنها تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية المسببة لاختلال وظيفة الغدد الصماء  ، وعادة ما تكون مواد كيماوية تركيبية أو من صنع الإنسان متواجدة في مجموعة متنوعة من المنتجات".

⁃ وحذر الخبراء السيدات رش البخاخات بشكل مباشر لتجنب استنشاقه وتعريض الجلد والعينين للأمراض.

⁃ ونصحوا السيدات قبل استخدام أي مادة تنظيف قراءة ملصق المنتج وورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالشركة المصنعة.

اضرار المنظفات المنزلية على صحتنا:

 لأنها تحتوي على مواد متطايرة ومركبات كيميائية مثل مادة الأمونيا، وهذه هي الأضرار:


- حساسية العين أو تهيجها ،التهابات الحلق.

⁃ الصداع وأمراض الجهاز التنفسي مثل مرض الربو  والربو المهني وحساسية الصدر

⁃ تسبب مشاكل مزمنة في التنفس وقد تؤدي أحياناً إلى الوفاة

⁃ قد تسبب منظفات المراحيض وأرضيات الحمام حروق شديدة في الجلد

⁃ اختلال في الغدد الصماء

⁃ تؤثر على الخصوبة وتقلل من فرص الإنجاب

⁃  المواد الكيميائية  تؤثر على الهرمونات، كما أن تلامسها مباشرةً على الجلد يؤدي إلى قلة الخصوبة عند النساء.

⁃ تحتوي المنظفات المنزلية على مواد سامة مثل ثنائي إيثانول أمين ومادة ديوكسان التي يشتبه أنها مسرطنة، وكلوريد الفينيل وهي مادة مسرطنة قوية، ومواد أخرى تسبب حروق عند ملامستها لسطح الجلد.


⁃ الأبخرة والغازات المتصاعدة من المنظفات المنزلية نتيجة احتوائها على مواد كيميائية تسبب مشاكل في العين والرئة، لذا ينصح المعانون من أمراض القلب بالابتعاد عن المنظفات المنزلية.

⁃ تحتوي خلطات المواد المنظفة على نشادر وكلور مع مواد كيميائية مثل الأمونيا في بعض المنظفات مثل منظفات الأفران و المراحيض، ينتج غاز الكلورامين و يشكل استنشاقه خطراً على صحة الرئة.

الصابون الجهاز التنفسي الماء والصابون المنظفات المنزلية المواد الكيماوية صحة الأسنان صحة الرئة

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