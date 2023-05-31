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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 6 آلاف جنيه.. اشتري أحدث هاتف مع كاميرا 50 ميجابكسل

شهدت سوق الهواتف إطلاق أحدث هاتف ذكي بسعر مناسب جدا ألا وهو Nubia N5،  يحتوي الهاتف المتواضع على شاشة بدقة HD + ومعالج صيني Unisoc T700 وكاميرا رائعة بدقة 50 ميجابكسل.  

 

مواصفات ومميزات هاتف Nubia N5


ينطلق هاتف Nubia N5 بشاشة نوع IPS LCD بقياس 6.517 بوصة مزودة بنوتش، وتبلغ جودتها HD + بدقة 1600 × 720 بكسل ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ، ومعدل تحديث 90 هرتز.  كما يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل الأحدث Android 13 الذي يعمل مع واجهة مستخدم MyOS 13.

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يحتوي هاتف Nubia N5 على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.  يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما لا يحتوي الهاتف على ماسح بصمات الأصابع، بينما يأتي مع دعم لفتح الوجه.

يحتوي هاتف Nubia N5 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات.  يتم تشغيله بواسطة معالج Unisoc T770 مقترنا بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

تشمل الميزات الأخرى المتوفرة على الجهاز بطاقتي SIM و 5 G و Wi-Fi و Bluetooth و GPS ومنفذ USB-C ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر.   ويبلغ مقاس الهاتف 163.58 × 75.22 × 8.5 مليمتر ويزن 196.5 جرامًا.

 

سعر هاتف Nubia N5

 

يبلغ سعر هاتف Nubia N5 للإصدار 4GB RAM + 128GB حوالي 211 دولار (أي تقريبا 3000 جنيه مصري )، وللإصدار 6GB RAM + 128GB سعر 239 دولار أمريكي.

Nubia Nubia N5 سعر هاتف Nubia N5 مواصفات ومميزات هاتف Nubia N5 أحدث هاتف ذكي

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