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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال في محافظة الجيزة

التقديم لرياض الاطفال
التقديم لرياض الاطفال

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، سوف يتم بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من يوم الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة  30 يونيو 2023.

وقال إنه يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/kg.html

وأضاف أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد. 

وتابع: “ويرجى التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع”.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة هي؛ أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.

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