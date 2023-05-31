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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| عادة يفعلها الأهل تجلب أمراضا خطيرة للأطفال .. فى اليوم العالمى لمكافحة التدخين 8 حيل للإقلاع عنه نهائيا

مرض الاطفال
مرض الاطفال

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية و أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:


لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات


يُستخدم الزنجبيل فى العديد من الأطعمة والمشروبات ليمنحها مذاقًا مميّزًا ويمد الجسم بفوائد عديدة إليكم أبرزها ..


في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين


 يتم الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التدخين فى 31 مايو من كل عام، ويهدف لنشر الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين وأهمية الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

في اليوم العالمي لمكافحة التدخين.. عادة يومية يفعلها الأباء تسبب 20 مرضاً لاطفالهم

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الموافق  31 مايو من كل عام ومن أخطر أشكاله هو التدخين السلبي الذي يتسبب فى تعرض الأطفال الصغار للإصابة بأمراض خطيرة 


ماذا يحدث لجسمك أثناء ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالجوع

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، إن ممارسة التمارين البدنية عند الشعور بالجوع يمكن أن يؤدي لنقص الطاقة اللازمة للجسم وتقليل الأداء الرياضي ويزيد من الإصابة بالإجهاد والتعب.

الصحة المراة السوشيال ميديا الشعور بالجوع الساعات الماضية الزنجبيل

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