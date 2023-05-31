عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

فوائد الزنجبيل
فوائد الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل هو نبات شهير، يُكثر زراعته في الصين والهند والفلبين وجاميكا والمكسيك، وانتشر فيما بعد في كافّة أنحاء العالم، ويتوفّر طازجًا أو مجفّفًا على هيئة مسحوق بودرة، ويمّتاز برائحته النفّاذة وطعمه الحار اللاذع.

فوائد الزنجبيل

 

ويُستخدم نبات الزنجبيل ضمن التوابل ، حيث يُضاف مسحوق الزنجبيل على العديد من الأطعمة ، وكذلك المشروبات ليمنحها مذاقًا مميّزًا، وأيضًا ليمدّ الجسم بفوائد عديدة.

 

بالرغم من فوائده.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

 

وبالرغم من طعم الزنجبيل اللاذع والحار، إلا أنه يحّتل مكانة كبيرة، إذ يعد من النباتات التي كانت تُستخدم منذ آلاف السنين في الطب البديل في الصين والهند، وذلك لقدرته على علاج الأمراض المختلفة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الزنجبيل :

_ يعالج الأنفلونزا ونزلات البرد.

_ يساهم في علاج عسر الهضم.

_ يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الألم والتقلّصات.

_ يساهم في طرد الغازات المتراكمة بالبطن.

_ يساهم في علاج الإسهال.

 

فوائد الزنجبيل

 

_ يخفّف من الصداع.

_ يساهم في علاج النقرس.

_ يساهم في علاج التهاب المفاصل.

_ يقلّل من الغثيان.

_ يساهم في سدّ الشهيّة.

_ يساعد على خسارة الوزن.

_ يساهم في خفض مستوى السكر في الدم.

_ يساهم في تقليل آلام الدورة الشهرية.

_ يساهم في خفض مستوى الكولسترول الضارة بالجسم.

_ يحسّن ويعزّز وظائف المخ.

_ يخفّف من اضّطرابات الجهاز الهضمي.

_ يعمل على تنّشيط الدورة الدموية في الجسم.

_ يعمل على تقوية المناعة.

الزنجبيل نبات الزنجبيل فوائد نبات الزنجبيل التوابل الطب البديل الأنفلونزا الغازات الاسهال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

نشرة المرأة والصحة : حلوى شهيرة تؤدي لوفاة الأطفال.. ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض عديدة.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

حلويات شرقية.. طريقة عمل جلاش بالقشطة في أقل من ساعة

ترشيحاتنا

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

زيارة لافروف إلى كينيا.. ماذا تريد روسيا وأوكرانيا من دول القارة الأفريقية

وزير الحرب الإسرائيلي يجتمع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

صور مذهلة.. فريق دولي يحيي ملامح وجه الملك توت عنخ آمون

فيديو

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ