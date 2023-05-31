لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

يعتبر الزنجبيل هو نبات شهير، يُكثر زراعته في الصين والهند والفلبين وجاميكا والمكسيك، وانتشر فيما بعد في كافّة أنحاء العالم، ويتوفّر طازجًا أو مجفّفًا على هيئة مسحوق بودرة، ويمّتاز برائحته النفّاذة وطعمه الحار اللاذع.

فوائد الزنجبيل

ويُستخدم نبات الزنجبيل ضمن التوابل ، حيث يُضاف مسحوق الزنجبيل على العديد من الأطعمة ، وكذلك المشروبات ليمنحها مذاقًا مميّزًا، وأيضًا ليمدّ الجسم بفوائد عديدة.

وبالرغم من طعم الزنجبيل اللاذع والحار، إلا أنه يحّتل مكانة كبيرة، إذ يعد من النباتات التي كانت تُستخدم منذ آلاف السنين في الطب البديل في الصين والهند، وذلك لقدرته على علاج الأمراض المختلفة، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز فوائد الزنجبيل :

_ يعالج الأنفلونزا ونزلات البرد.

_ يساهم في علاج عسر الهضم.

_ يلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الألم والتقلّصات.

_ يساهم في طرد الغازات المتراكمة بالبطن.

_ يساهم في علاج الإسهال.

فوائد الزنجبيل

_ يخفّف من الصداع.

_ يساهم في علاج النقرس.

_ يساهم في علاج التهاب المفاصل.

_ يقلّل من الغثيان.

_ يساهم في سدّ الشهيّة.

_ يساعد على خسارة الوزن.

_ يساهم في خفض مستوى السكر في الدم.

_ يساهم في تقليل آلام الدورة الشهرية.

_ يساهم في خفض مستوى الكولسترول الضارة بالجسم.

_ يحسّن ويعزّز وظائف المخ.

_ يخفّف من اضّطرابات الجهاز الهضمي.

_ يعمل على تنّشيط الدورة الدموية في الجسم.

_ يعمل على تقوية المناعة.