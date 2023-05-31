في يومه العالمي.. 8 نصائح للإقلاع عن التدخين

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يحتفل به في اليوم 31 مايو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وتعزيز الجهود العالمية للحد من استخدام التبغ.

قال الدكتور سلمان إمام استشاري الطب النفسي، فى تصريحات خاصة لصدي البلد، انه فى اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يعتبر فرصة رائعة للإقلاع عن هذه العادة السيئة. ولكن، الإقلاع عن التدخين ليس مهمة سهلة، ولكنها ممكنة.. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الإقلاع عن التدخين:

1- تحديد سبب التدخين: قد يكون السبب وراء تدخين بعض الناس هو الإجهاد أو القلق أو الضغوط اليومية، لذلك، يجب عليك تحديد السبب وراء تدخينك وتجنبه.

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

2- البحث عن بدائل صحية: بدلاً من التدخين، جرب البحث عن بدائل صحية مثل العصائر الطازجة أو الفواكه المقطعة أو الفواكه المجففة أو البذور أو الأعشاب الطازجة. يمكن أن تساعد هذه البدائل على تلبية الحاجة التي تشعر بها بالتدخين وتحافظ على صحتك في نفس الوقت.

3- قم بالتمرين الرياضي: يمكن أن تساعد التمارين الرياضية على تخفيف التوتر والقلق الذي يمكن أن يترتب على الإقلاع عن التدخين، كما أنها تحافظ على جسمك بصحة جيدة.

4- البحث عن دعم: يمكن أن يكون من الصعب الإقلاع عن التدخين بمفردك، لذلك يمكن البحث عن دعم من الأصدقاء والعائلة أو المشاركة إلى مجموعات دعم الإقلاع عن التدخين. يمكن أن يساعد هذا الدعم على الحفاظ على الحماس والالتزام بالتوقف عن التدخين.

5- استخدم العلاجات البديلة: يمكن أن تساعد بعض العلاجات البديلة مثل العلاج بالإبر أو الحقن بالفيتامينات أو العلاج بالتدليك في تخفيف التوتر والقلق والإدمان الذي يمكن أن يرتبط بالتدخين.

6- تجنب المواقف التي تدفعك للتدخين: يجب تجنب المواقف التي تدفعك للتدخين، مثل المواقف الاجتماعية أو الأماكن التي تشعر فيها بالتوتر والضغط. يمكن أيضًا على استعداد لتغيير روتينك اليومي وتجنب الأماكن التي ترتبط عادة بالتدخين، مثل البارات والملاهي الليلية.

7- استشر طبيبك: يمكن للطبيب أن يقدم المشورة والإرشادات اللازمة للإقلاع عن التدخين، كما يمكنه وصف العلاجات اللازمة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين.

8- لا تستسلم: يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين مهمة صعبة، ولكنها تستحق الجهد. لا تستسلم إذا تعثرت في البداية، وحاول مرة أخرى ومرة أخرى، حتى تنجح في الإقلاع عن التدخين.

في النهاية، يجب الإشارة إلى أن الإقلاع عن التدخين يتطلب الالتزام والصبر والإرادة القوية، ولا يمكن الإقلاع عن التدخين في يوم واحد، ولكنه يمكن تحقيقه مع الوقت والجهد المناسبين. لذلك، يجب البدء بتطبيق هذه النصائح والاستمرار فيها حتى تتمكن من الإقلاع عن التدخين والاستمتاع بحياة صحية وأفضل.

فى اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نصائح للإقلاع عنه

فى اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نصائح للإقلاع عنه

فى اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نصائح للإقلاع عنه