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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. وفاة 8 ملايين شخص سنويا بسببه

التدخين
التدخين

اليوم العالمي للامتناع عن التدخين يحتفل به يوم 31 مايو من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي بالمخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالتدخين، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وتعزيز الجهود العالمية للحد من استخدام التبغ.

تم إطلاق اليوم العالمي للامتناع عن التدخين لأول مرة في عام 1987، وهو يحظى بدعم من منظمة الصحة العالمية وعدد من الشركاء الدوليين والوطنيين. 

ويتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى توعية الرأي العام إلى الأضرار الناتجة عن التدخين والتحذير منها، وتعزيز الحملات التوعوية والإعلانية حول الصحة العامة والتدخين، وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق ذلك.

وتشير الإحصائيات إلى أن التبغ يتسبب في وفاة نحو 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، ويعتبر السبب الرئيسي للأمراض السرطانية وأمراض القلب والأوعية الدموية والتنفسية والعديد من الأمراض الأخرى. 

ولذلك، يعد اليوم العالمي للامتناع عن التدخين فرصة هامة لتوجيه الاهتمام إلى هذه المشكلة الصحية العالمية وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة، وتعزيز الجهود العالمية للحد من استخدام التبغ وتحسين صحة الأفراد والمجتمعات.

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