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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور الرئيس.. اعتماد آلية لاختيار المعلمين وفق أعلى المعايير لانتقاء الأفضل| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  جانب من الاختبارات التي عقدت للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

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كما حضر الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والانتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

آلية انتقاء المعلمين

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر أصبح لها آلية انتقاء المعلمين، وهذه الآلية محكمة وتعتمد على الشفافية، وأشار إلى تغيير لائحة القانون 155، وأصبح هناك اختبار في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لم يكن منصوصا عليه، وألفت إلى اختبار المتقدم في 5 تخصصات (التخصص الأكاديمي، والتخصص التربوي، والثقافة العامة، والسمات الشخصية، والمكون اللغوي والمهارات التكنولوجية). 

نتائج الاختبارات الإلكترونية

وكان الرئيس السيسي تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي، وأكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً،  بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة.

آلية انتقاء آلية انتقاء المعلمين الرئيس السيسي منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية وزير التربية والتعليم المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

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