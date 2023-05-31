خلفًا لـ ستولتنبرج .. الناتو يدرس تعيين رئيس الوزراء الإسباني أمينًا للحلف

يدرس حلف شمال الأطلسي "الناتو"، تعيين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمينًا عامًا للحلف خلفًا للأمين الحالي ينس ستولتنبرج.

في مارس الماضي، كان بيدرو سانشيز يفكر في رئاسة دورة كاملة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واستبعد نفسه كبديل محتمل لينس ستولتنبرج، إلا ان مصادر في الحلف قالت إنهم يدرسون تعيينه واسمه تم تداوله على الطاولة.

وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج سينهي ولايته في الموعد المحدد في أكتوبر، وذلك بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن الدول الأعضاء ستمدد ولايته حتى أبريل 2024.

وأضافت المتحدثة أوانا لونجيسكو: "جرى تمديد تفويض الأمين العام ينس ستولتنبرج ثلاث مرات وشغل منصبه لما يقرب إجمالاً من تسع سنوات ... ولاية الأمين العام تنتهي في أكتوبر هذا العام وليس لديه نية للسعي لتمديد آخر لتفويضه".