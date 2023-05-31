طلب إيدها جوه الجامعة| زراعة أسيوط تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صورة لطالب يتقدم لطالبة و يقدم لها الورود داخل الحرم الجامعي ، ما اثار جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد للموقف و معارض.

شملت الصورة عنوان يوضح انها التقطت من امام باب كلية الزراعة جامعة أسيوط، وكشف الدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة جامعة أسيوط حقيقة الامر في تصريح خاص لـ صدى البلد ، حيث أوضح ان الصورة لا تمت بصلة الى جامعة أسيوط و ان هذه المباني الظاهرة بها ليست مباني كليات الجامعة وان الواقعة غير صحيحة.

نالت الصورة العديد من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قال البعض:"ما الدنيا سهلة اهو كان مصعبينها علينا ليه أيام الجامعة"، وقال البعض الآخر: "مكنش على أيامنا الكلام دا"، وقال اخرون: "الجواز سهل اهو".