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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية| مكافحة المخدرات تضبط 3 مصريين حاولوا تهريب 4 ملايين قرص محظور التداول

صدى البلد

أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية الرائد مروان الحازمي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (4,094,950) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها بمنطقة الرياض، وهم (6) أشخاص، (3) مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسيتين السودانية واليمنية، ومواطن.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية ترويج الرياض السلطات الأمنية التداول الطبي

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