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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلن مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء، جاهزية الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي سوف تبدأ السبت القادم، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات؛ لمتابعة سير العمل بلجان الامتحانات في جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة الأيزو الدولية في الإدارة وجودة التعليم، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها الكلية، بداية من كونها أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، إضافة إلى حصولها على شهادة التميز الحكومي.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة بانضمام الدكتورة إيمان الخولي إلى مجلس الجامعة، وتكليفها عميدة لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيًا لها بالتوفيق والنجاح وأن تتبوأ كلية التربية بنات مكانتها اللائقة بها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

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نجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية 

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ الشكر لكل من أسهم في إنجاح تجربة الاختبارات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم التي عقدت للفرقة الرابعة بكليات الجامعة.

وأبدى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، سعادته بما شاهده من تعاون بين أعضاء هيئة التدريس، وحرصهم على خروج التجربة بأفضل صورة تضمن حقوق كل الطلاب، معربًا عن تقديره لتعاون قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وتكامل قطاعات الأزهر في الأعمال التي تضمن حسن سير العملية التعليمية في المراحل الدِّراسية كافة.

وقال: إنه سيتم تعميم التجربة على طلاب الدراسات العليا، وفي لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس.

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