الاستشعار من البعد تناقش مشروعات تخرج الدبلوم المهني بـ جامعة عين شمس

شهد الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور إسلام أبو المجد ، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، بحضور الدكتورة رشا بندق منسق جامعه عين شمس بالدبلوم والدكتورة غادة عطا منسق الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالدبلوم.

في كلمته أكد الدكتور أيمن صالح علي أهمية الدبلوم المشترك بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في تخريج طلاب متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل ، مشيراً إلى أهمية دراسه تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية للمساهمة في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد على أهمية التعاون مع الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء في عده مجالات سواء الدبلومات المشتركة أو الأبحاث العلمية والمشروعات المشتركة.

وفي كلمته أكد الدكتور اسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على أن جامعه عين شمس شريك استراتيجي وعلمي أساسي للهيئة ، مضيفاً أن لقاء اليوم يعد أحد ثمار هذه الشراكة وللمرة الرابعة على التوالي يتم تخريج طلاب مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح ان جامعه عين شمس والهيئة تربطهم علاقات تعاون مشترك منذ فتره تمثلت فى التعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وكلية الهندسه جامعه عين شمس لتصنيع الاقمار الصناعية الصغيرة ، وكذلك التعاون بين الهيئة وكليه الحاسبات والمعلومات بجامعه عين شمس في بناء نماذج حسابية وأبحاث علمية مشتركة ، وكذلك التعاون في تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة وكان آخرهم مشاركة الهيئة في مؤتمر جامعه عين شمس الدولي الحادى عشر بعنوان اقتصاد المعرفة لحياة افضل.

حضر مناقشة مشروعات تخرج طلاب الدفعة الرابعة من الدبلوم المهني المتخصص في الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعه عين شمس ، الدكتور أحمد الشوكى وكيل كليه الآثار للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة رشا اسماعيل وكيل كليه الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور كريم مرقص رئيس قسم الچيولوچيا بكلية العلوم جامعة عين والأستاذ الدكتور عبد العزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية استخدامات الأراضي بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور أيمن نصر ، الأستاذ الدكتور سيد سعيد والساده رؤساء الشعب العلميه بالهيئة.

وفد كرمت إدارة الدبلوم شركاء النجاح لهذا العام وهم:

وليد عباس عبد الراضي استاذ المناخ وتطبيقات الإستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية المساعد كليه الآداب جامعه عين شمس .

حسام سعيد خضر محلل نظم المعلومات الجغرافية بشعبة الدراسات البيئية بالهيئة.

حسام كمال السيد مدير مكتب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

مهندس عبد الرحمن على وهبه مساعد باحث بقسم المساحة الارضية.

كما تم تكريم الطالب الأول في الدفعة الثالثة والطالب الحاصل على أفضل مشروع تخرج وهو ا. نور الدين محمد فودة المعيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس

وقد تم مناقشه مشروعين هما:



مشروع استخدام بيانات الاستشعار من البعد في مراقبه المخاطر وإدارة مواقع التراث الثقافي القاهرة التاريخية الاسلامية بمصر دراسه حاله.

ومشروع تقييم الآثار الناتجة عن الأنشطة البشرية علي الاستدامة البيئية في محافظة دمياط باستخدام بيانات الاقمار الصناعية.

وتكونت لجنه التحكيم والمناقشه من

نهى دنيا عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

عبد العزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

أحمد السيد الشوكى استاذ الآثار الإسلامية ووكيل كليه الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس