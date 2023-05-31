قبيل ساعات من زفافه .. ماذا أهدى ملك الأردن لـ ولي العهد؟

أفادت صحيفة هلا اخبار الأردنية بأن الملك عبد الله الثاني قام بإهداء الأمير الحسين سيفا هاشميا يرمز للعدل والدفاع عن الوطن.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية بترا؛ قد أبرزت صور من حمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاقه في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل.

وفي سياق متصل؛ فقد خصصت جامعة الزرقاء 10 مقاعد دراسية ابتهاجا بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد .

وذكرت الجامعة في بيان صحفي ، اليوم الأربعاء، إن المنح ستخصص لأبناء محافظة الزرقاء وبالتعاون مع محافظ الزرقاء، إيمانا من شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار بعظم هذه المناسبة التي أدخلت الفرحة والسرور لقلوب الأردنيين، ولمساعدة الساعين من أبناء المجتمع المحلي لاستكمال دراستهم ليكونوا بناة الوطن وعماده.

وهنأ الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار (مالكة جامعة الزرقاء) ورياض ومدارس جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة) وأعضاء المجلس، الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا العبد الله والأسرة الهاشمية والشعب الأردني بزفاف أمير الشباب ولي العهد الأمين الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف، متمنين لهما حياة ملؤها السعادة والهناء .