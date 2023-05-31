إعلان مهم من الديوان الملكي الأردني بشأن زفاف ولي العهد

أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردني ، اليوم الأربعاء، عن عقد مأدبة عشاء اليوم في تمام السادسة مساءً بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وقال الديوان في بيان اليوم إن الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن سيقيم مأدبة عشاء بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مضارب بني هاشم في تمام الساعة السادسة مساء.

وينشغل الأردن بفعاليات متنوعة احتفالا بزفاف ولي العهد الأمير الحسين وخطيبته السعودية رجوة آل سيف.

ومن المقرر أن يقام الزفاف الملكي غداً الخميس، لكن الاحتفالات بدأت منذ قرابة أسبوع بعروض جوية وألعاب نارية وحفلات غنائية مجانية.