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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم.. طارق عبدالعزيز يجري عملية قسطرة ومصيلحي يستكمل علاجه بالمنزل

طارق عبد العزيز وأشرف
طارق عبد العزيز وأشرف مصيلحي

يشهد الوسط الفني خلال هذه الفترة تعرض عدد كبير من النجوم إلى أزمات صحية مختلفة وكان أخرها تعرض الفنان طارق عبد العزيز لأزمة أضطر على أثرها دخول المستشفى.

 

تفاصيل الحالة الصحية لطارق عبد العزيز 

 

وكشف مصدر مقرب من الفنان طارق عبد العزيز عن تعرضه لوعكة صحية أضطر على أثرها دخول المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، إلا أن الأطباء اكتشفوا وجود مشاكل صحية بالقلب ولابد من تدخل جراحي عاجل .

ومن المفترض أن يجرى طارق عبد العزيز عملية قسطرة بالقلب غدا الخميس لكي يتجاوز هذه الأزمة الصحية.

 

حالة أشرف مصيلحي الصحية

وبدأ الفنان أشرف مصيلحي فى تخطى أزمته الصحية وذلك بعد أكثر من أسبوعين داخل العناية المركزة، حيث عاد إلى منزله منذ أيام لاستكمال علاجه داخل المنزل.

وكشفت المخرجة منال الصيفي عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، بعد تعرضه الي وعكة صحية خلال الفترة الماضية. 

 

وقالت منال الصيفي، في تصريحات خاصة لصدي البلد: أشرف مصيلحي خرج من المستشفي خلال الأيام الماضية، وهو حاليا في منزلنا لاستكمال علاجه، وتشهد حالته الصحية تحسنا مستمرا.
 

أحمد إبراهيم يتلقى علاجه بالإمارات

ويتلقى الفنان أحمد إبراهيم علاجه داخل أحد المستشفيات بالإمارات وذلك بعد تعرضه لجلطة مفاجئة ، وحرص النقيب أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على زيارة أحمد إبراهيم داخل المستشفى المقيم فيها بالإمارات للاطمئنان عليه.

وطمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته  الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته. 

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه. 

 

عنبة وتمزق فى عضلة الصدر

وأعلن مطرب المهرجانات عنبة عن إصابته بتمزق فى عضلة الصدر وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وبدأ عنبة فى بروتوكول علاج هذا النوع من المرض حيث أن هناك تمزق جزئى وتمزق كلى، وعنبة أكد ان الإصابة بسيطة لذلك بدأ فى العلاج على الفور لينهى هذا الأزمة الصحية سريعا لاستئناف نشاطه الفني.

 

طارق عبد العزيز تفاصيل الحالة الصحية لطارق عبد العزيز أشرف مصيلحي احمد ابراهيم عنبة

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