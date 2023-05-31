مناهج تقليدية ومفيش تمويل | حجازي يكشف الواقع التعليمي في الدول العربية

تحدث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم خلال مشاركته في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط ، عن الواقع التعليمي في الدول العربية.

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الواقع التعليمي في الدول العربية يزخر بالعديد من الجهود التي تستحق التقدير والإشادة في مجالات تطوير التعليم،خاصة في مجال التحول الرقمي .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : فى نفس الوقت تشير الشواهد إلى وجود فجوات في منظومات التعليم في بعض الدول العربية في مجال التحول الرقمي ومنها محتوى المناهج وأساليب التدريس والتقويم التقليدية، والتي تعزز التلقين والحفظ، ولا تراعي كفايات ومهارات القرن الحادي والعشرين.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن التمويل مازال يشكل عقبة نحو تحقيق مبدأ الشمول في مجال التحول الرقمي وإتاحة وصول التقنية إلى الجميع، بالإضافة إلى ندرة الكوادر البشرية القادرة على إدارة التحول الرقمي ومقاومة الثقافة المجتمعية للتغيير، وعدم تكامل عناصر الحوكمة والمراقبة لحماية البيانات، وضوابط الأمن في المنصات التعليمية.

حجازي يشارك في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب

وكان قد شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي يعقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من ۲۹ إلى ۳۱ مايو ۲۰۲۳ تحت عنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي".

وتأتي مشاركة الدكتور رضا حجازي، ضمن حضور مكثف لوزراء التربية والتعليم العرب، لاستعراض التجربة المصرية في دمج التحول الرقمي في منظومة التعليم، حيث يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب المختلفة في مجال التعليم وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطويره وتعزيز آليات التعاون بين الدول العربية في ذات المجال.