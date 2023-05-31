سقوط الأخضر.. إجراء عاجل من "بنك بريكس" لإنهاء هيمنة الدولار بعملة جديدة

يستعد بنك “بريكس”، المعروف باسم بنك التنمية الجديد، إلى تقديم قروض بالعملات المحلية وليس بـ الدولار الأمريكي.

إنهاء الاعتماد على الدولار الأمريكي

ويهدف بنك "بريكس” إلى تقديم قروض بعملات مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والروبل الروسي والريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي، بهدف إنهاء الاعتماد على الدولار الأمريكي وتجنب الصرف الأجنبي الذي يعطي الدولار دفعة.

ومن غير المرجح أن يكون الدولار الأمريكي هو العملة الوحيدة التي تهيمن على العالم، حيث سيطلق تحالف بريكس قريبًا عملة جديدة يمكن أن تنشئ نظامًا ماليًا جديدًا، ويمكن أن يؤدي التطور إلى تحويل القوة من الدول الغربية المتقدمة إلى الدول الشرقية النامية.

وتتمتع البلدان النامية باقتصاد قوي وضخم يتفوق على مجموعة السبع في الناتج المحلي الإجمالي وتعادل القوة الشرائية.

وقالت رئيسة بنك بريكس، ديلما روسيف، إن |المؤسسة تخطط لتقديم 30٪ من القروض بالعملات المحلية. يمكن أن تزيد النسبة المئوية بمرور الوقت ببطء ولكن بثبات مما يمحو هيمنة الدولار الأمريكي على المعاملات العالمية. يهدف البنك إلى جعل البريكس العملة الأولى وإخراج الدولار من مكانة الاحتياطي العالمي”.

وأضافت: “نحن بحاجة إلى إنشاء نظام عملات عالمي متنوع.. في المستقبل، من غير المحتمل أن تهيمن عملة واحدة على نظام العملة في العالم. سنرى المزيد من العملات المحلية المستخدمة لتسوية التجارة”.

وأكدت أن بريكس تبحث في خيارات مختلفة للتوقف عن استخدام الدولار الأمريكي والترويج للعملات المحلية بدلاً من ذلك.

وقالت: “من الضروري إيجاد طرق لتجنب مخاطر الصرف الأجنبي وغيرها من القضايا. مثل الاعتماد على عملة واحدة، مثل الدولار الأمريكي”.