بعملات جديدة.. أفريقيا توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

دعا الرئيس الكيني، وليام روتو، نظرائه الأفارقة إلى الابتعاد عن استخدام الدولار الأمريكي في المدفوعات المحلية.

وقال روتو: “نحن جميعًا نكافح لتسديد مدفوعات السلع والخدمات من بلد إلى آخر بسبب الاختلافات في العملات. وفي وسط كل هذا، نحن جميعًا خاضعون للدولار”.

وحث الرئيس الكيني، نظراءه في القارة على حشد البنوك المركزية والتجارية للانضمام إلى نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي “PAPSS”.

وتم إطلاق نظام PAPSS في يناير 2022، وهو عبارة عن شبكة دفع وتسوية مركزية للتجارة بين البلدان الأفريقية في السلع والخدمات.

وقال الدكتور تومي سينوكين، الأستاذ بجامعة جنوب إفريقيا، لـ”آر تي” أن تكوين عملة واحدة لكل إفريقيا 'ليس مهمة مستحيلة".

وأضاف سينوكين: “الفكرة وراء التخلي عن الدولار الأمريكي ... تنبع من الخلفية التي تقول إن إفريقيا تريد الاعتماد على عملتها في شراء وتبادل السلع وأيضًا في إنشاء احتياطيات لأفريقيا كقارة. والفكرة هي إيجاد عملة مشتركة واحدة لإفريقيا في هذا الصدد، والتي ستستخدمها البنوك المركزية في أفريقيا”.