بقوة الدولار.. انهيار تام لـ الليرة التركية اليوم

تداولت الليرة التركية، بالقرب من مستوى قياسي منخفض، بعد أن وصلت لفترة وجيزة إلى 20.65 للدولار، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، وسط شحّ في السيولة.

وواصلت الليرة خسائرها بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة ليدخل حكمه عقده الثالث.

وتراجعت الليرة إلى 20.62 للدولار بحلول الساعة الـ0412 بتوقيت جرينتش، لتبقى أقل بنحو 1% من مستواها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عندما سجلت 20.42 للدولار.

وتراجعت قيمة الليرة بالفعل عن منتصف مايو، على خلفية تجاه السياسات الاقتصادية بعد الجولة الأولى من الانتخابات.

وهوت الليرة أكثر من 9% منذ بداية العام وخسرت أكثر من 90% من قيمتها على مدار عقد، مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات التضخم المرتفع.