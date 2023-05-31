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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية البرلمان تنجح في تحقيق توافق بين محافظ بورسعيد والنواب بأزمة الحصص الاستيرادية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

نجحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، في الوصول إلى حالة توافقية بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونواب المحافظة بشأن عدد من الإشكاليات بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.


جاء ذلك فى لقاء هام عقد بمقر مجلس النواب، ضم نواب محافظة بورسعيد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد فرغلي، والنائب حسن عمار، والنائب سليمان وهدان، والنائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف - علم الدين عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.


وتوافق وأجمع الحضور على التأكيد على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف عدد من الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد وإرسالها للواء محافظ بورسعيد للتنفيذ، وفقاً للدستور والقانون، مع  قيام محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للبت في التظلمات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة على أن تنظر هذه اللجنة في التظلمات من خلال عدد من المعايير.
وتضمن الاتفاق هذه المعايير والتى تشكل وضع سقف زمني للبت في التظلمات المقدمة حيث (15) يومًا لاستقبال التظلمات، و15 يومًا للفحص والبت في الطلبات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات والإعلان عن الطلبات النهائية - المقبولة خلال ۷۲ ساعة بعد العرض على مجلس إدارة المدينة الحرة والتأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة، وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام. المقامة.
وأيضا الاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم أحقية الحصول على البطاقة والحصة وبالنسبة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الذين أقاموا دعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى.

الأحكام القضائية الإدارة المحلية البطاقات الاستيرادية الجهاز التنفيذى الحصـص الاستيرادية الغرفة التجارية

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