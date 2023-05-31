كثافات مرورية مرتفعة أعلى كوبري 6 أكتوبر بسبب تعطل أتوبيس سياحي

أصيب كوبري 6 أكتوبر بكثافات مرورية مرتفعة بسبب تعطل أتوبيس سياحة أعلي عرب المحمدي قبل الوصلة المعلقة بكوبري أكتوبر في الاتجاه القادم بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة وصلاح سالم .

وناشد الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الابتعاد عن كوبري أكتوبر لحين رفع الأتوبيس المعطل بواسطة ونش عملاق، وعلى قائدي السيارات أن يسلك المسطحات اتجاه مناطق العباسية ولطفي السيد ويستكمل شارع رمسيس وشارع الجلاء مطلع أكتوبر من مناطق ميدان الشهيد.

وجارٍ العمل على تصفية الكثافات أعلى الكوبري بمعرفة رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة .