المتحف القومي للحضارة يستقبل مسئولين بارزين من الصين وماليزيا .. صور

استمراراً لتوافد الزيارات الرسمية التي يستقبلها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل المتحف Li Qun رئيس الهيئة الوطنية الصينية للآثار ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له، على هامش زيارتهم الحالية لمصر.



كان في استقبال المسئولين الأجانب الدكتور ميسرة عبدالله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، الذي رحب بهم و اصطحبهم في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وشرح لهم تاريخ كنوز المتحف وسيناريو العرض الخاص بها، والذي يبرز إبداعات الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة.

وأعرب نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بزيارة المتحف واصفًا إياه بالصرح الشامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف داتو سيري وان روزدي وان إسماعيل رئيس وزراء ولاية باهانج، ثالث أكبر الولايات الماليزية ، والوفد المرافق له، بحضور السفير زماني إسماعيل السفير الماليزى لدى القاهرة.



وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، والتي اصطحبتهم في جولة داخل المتحف، قدمت خلالها شرحاً عن تاريخ إنشاء المتحف وما يضمه من قطع أثرية فريدة تحكي الحقب المختلفة للحضارة المصرية، وما يقدمه المتحف من خدماتٍ وأنشطة مميزة لزائريه.

كما أهدتهم كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وأعرب رئيس وزراء ولاية باهانج عن جزيل شكره وامتنانه بهذه الهدية القيمة وسعادته بزيارة المتحف ودوره كمركز ثقافي متحفي يستقبل العديد من الزائرين ليحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة.



تأتي تلك الزيارات في إطار الاهتمام والمكانة الدولية التي يحظى بها المتحف،حيث بات مقصداً رئيسياً للزيارات التى تأتى إلى القاهرة، كونه أحد المقاصد السياحية الهامة على مستوى العالم والتي تروج لمنتج السياحة الثقافية.



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