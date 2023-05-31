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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر أرض مباركة زارتها العائلة المقدسة.. شاهد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.  

وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.  

وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيئ العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

https://fb.watch/kTa_Oo6Gz0/?mibextid=Nif5oz

 

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