عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلاة عشية الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر،  بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة. 


يحضر الصلاة مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة، ومجموعة من الشعب الكنيسة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.


وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.  


وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.  


وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

بشرى لعشاق الأهلي بشأن نهائي أفريقيا أمام الوداد

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

سلام مستدام.. ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع روسيا

عمل استفزازي متهور .. روسيا تتوعد ألمانيا بعد إغلاق 4 قنصليات

المدير الفني السابق للأهلي والزمالك يوقع لنادٍ قطري

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

اجتماع تاريخي .. ناسا تناقش وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض

نائبة حزب مصر الحديثة: قضية التعليم مركزية وتتطلب دراسة متكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها؟

التدخين يدمر النظر ويسبب العمى فى هذه الحالة | تفاصيل

فيديو

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

شرع ربنا.. فيديو جديد لـ شاكوش وزوجته تفاجئه بهذا القرار |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ