البابا تواضروس يترأس صلاة عشية الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة مصر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر، بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة.



يحضر الصلاة مجموعة من الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة، ومجموعة من الشعب الكنيسة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.



وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر ويتجول فى شرقها وغربها، مؤكدا أن مصر أرض مباركة حيث زارت العائلة المقدسة أماكن عديدة منها مدن وقرى على ضفاف نهر النيل، مؤكدا أن كل الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تحتفل بهذا اليوم.



وتابع خلال كلمته فى احتفالية الكنيسة أبى سرجة بذكرى دخول العائلة المقدسة أن يدعو لمصر وللشعب المصرى وأن يجعل الله كل حياتهم فرح وهنا وسعادة.



وتنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم الأربعاء 31 مايو 2023.