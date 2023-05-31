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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دَخلة عيد| مناشدة عاجلة من أحمد موسى بعد حريق محلات كوم أمبو

أحمد موسى
أحمد موسى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الأجهزة المعنية بالتحرك العاجل لاحتواء أزمة احتراق المحال التجارية في شارع بورسعيد بالمنطقة التجارية في مدينة كوم أمبو بأسوان؛ وطالت وحدات سكنية أخرى.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «حال الناس دي صعب جدا خاصة مع دخلة العيد؛ لأنهم بيكسبوا في الأيام دي؛ الناس دي محتاجة دعم وتحرك بمنتهى القوة».

وأضاف موسى، أن هؤلاء المواطنين يستحقون الدعم العاجل، وتوفير بضائع ومحال تجارية لتعويضهم عن المأساة التي يعيشونها نتيجة الحريق الذي التهم هذه المحال.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، : «هديلوا قرشين؛ القرشين مش هيكفوه؛ اللي اتحرق ده سوق شعبي، الناس في حالة حزن حقيقي في كوم أمبو بأسوان؛ الأسر اللي محلاتها اتدمرت تعيش حالة حزن».

وناشد أحمد موسى، الجهات المعنية في الدولة بالتحرك العاجل؛ لبحث توفير حلولاً سريعة لهذه المواطنين؛ وتوفير محال تجارية لهم بشكل سريع؛ لكي يستطيعوا العودة إلى أعمالهم قبل عيد الأضحى 2023.

وأشار موسى، إلى أن هؤلاء المواطنين المتضررين لا يملكون مصدر رزق سوى هذه المحال التي احترقت بشكل كامل؛ الأمر الذي يستدعي توفير حلاً عاجلاً لهؤلاء الأُسر التي تضرّرت من آثار الحريق الذي التهم محالهم وبضائعهم التي قد تصل لـ الملايين؛ وفق تصريحات بعض المواطنين.

أحمد موسى احتراق المحال مدينة كوم أمبو أسوان صدى البلد

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