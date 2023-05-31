خلال ساعات| أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ جماهير الأهلي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم كان هناك اجتماع لـ رئيس مجلس الوزراء، وتم الحديث بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور أشرف صبحي، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص الحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا، و الحضور الجماهيري.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه تم الموافقة على طلب وزير الشباب و الرياضة و النادي الأهلي، بشأن الحضور الجماهيري، لـ مباراة الأهلي و الوداد المغربي.



ولفت إلى أن الأعداد سترتفع، وأنه خلال الساعات المقبلة، أو غدًا سيتم الإعلان بشكل رسمي، عن عدد الحضور الجماهيري لـ المباراة.



وأشار إلى أن وزير الداخلية مشكورًا .. مشكورًا، وافق على زيادة عدد الجماهير عن 20 ألف، وأن العدد سيتم الإعلان عنه.



وكشف موسى، أنه تحدث اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، عن عدد الحضور الجماهيري، وأكد أن الحضور سيليق بـ المباراة النهائية و النادي الأهلي.



وأوضح أحمد موسى، أن طالب من زير الشباب و الرياضة الحديث على لسانه، وأنه وافق، وأن وزارة الشباب و الرياضة تواصلت مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وطالب موسى من الجماهير:" أرجوكم .. الرجاء من جماهير الأهلي .. لا تضعوا ناديكم أمام أى موقف، وأن عليكم التشجيع، أن مباراة الأحد تحتاج لـ التشجيع فقط، من أجل أن يصل الحضور لـ السعة الكاملة.



وكشف أحمد موسى، أن شركة تذكرتي ستبدأ طرح تذاكر إضافية لجماهير النادي الأهلي و الوداد المغربي.



وأوضح أحمد موسى، أن جماهير الأهلي عليه مسئولية، وعليه أن يدعم الفريق في مباراة القاهرة، يوم الأحد المقبل، وبعد ذلك المباراة الثانية الأحد بعد المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي يلعب باسم مصر، و على الجميع مساندة الأهلي، و الوقوف خلفه، من أجل الحصول على اللقب، وأن أي فريق في هذا الموقف سيقف الجميع خلفه، لآن هذا النادي يلعب باسم مصر.

ولفت إلى أن مباراة الأهلي و الوداد يتابعها الجميع من كل دول العالم، وأن جماهير الأهلي عليها أن تظهر بصورة مميزة.