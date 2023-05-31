وفاة المجاهد البطل ابن سيناء محمود أبو دهيبيش

غيب الموت اليوم المجاهد البطل محمود أبو دهيبيش، احد مجاهدي سيناء عن عمر يناهز الثمانين عاما ،بعد رحلة عطاء من احل الدفاع عن أرض الفيروز خلال الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سيناء فقد اغترف من بوتقة الزمن كل الأحزان والآهات والشجون، ليتخطى مع رفقاءه بآلامهم ودماءهم الطاهرة كل المحن، من أجل التصدي الاحتلال الإسرائيلى لأراضي سيناء.

البطل المجاهد من رجال سيناء الذين عشقوا الوطن ، فعشق الوطن ريحهم، وسار على خطاهم السالكون ، لذا فقد استحقوا أن نخلدهم ضمن سجلات تاريخ العظماء .

المجاهد البطل محمود أدهبيش السواركه ، عضو منظمه سيناء العربية، وابن جزيرة سعود بمحافظة الشرقية، والذي نجح في جميع العمليات التي تم تكليفه بها، حيث كان مكلفا ضمن زملاء آخرين باستهداف المقرات العسكرية الإسرائيلية داخل نطاق أراضي سيناء أثناء الاحتلال ، وكذلك تسجيل ورصد تحركات الآليات العسكرية والأفراد وابلاغها للقيادة غرب القناه.

الحاكم العسكر :

وقد لعب المجاهد دورا كبيرا خلف خطوط العدو ، ووصل الي عمق المواقع المحصنة، وقام بتفجير بعضها، و منها موقع الحاكم العسكري الاسرائيلي كما قام بتفجير أحد المواقع في وادي العريش.

وفي إحدى المرات كان مكلفا هو وزميله المرحوم المجاهد حسن خلف السواركة ، بتفجير مطار العريش الجوي، لكن تم القبض عليهما ، بالقرب من منطقة بالوظة في ٢٢ مايو عام ١٩٧٠، وقد وقع المجاهد السيناوي ابو دهبيش في الأسر إلي أن خرج في صفقة تبادل الأسرى عقب نصر أكتوبر ١٩٧٣.

وقال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن الراحل له دور وطني خلال فترة احتلال اسرائيل لسيناء، وقيامه بأعمال بطولية نادرة ، وتعرض للسجن والتعذيب فى اسرائيل وحكم عليه بالسجن 160 عاما وتم خروجه فى صفقة لتبادل الأسرى.

حيث تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا لجهوده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة.

وقال إن لهذا الرجل بصمة نضالية، وقصص بطولية سيكشف عنها التاريخ، وهو دور مهم إضافة لدوره كرمز مجتمعي بارز.



