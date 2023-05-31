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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية تندد بقيام السلطات الألمانية بإغلاق 4 قنصليات روسية على أراضيها

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

نددت الخارجية الروسية بالعمل الاستفزازي المتهور بعد قيام برلين بإغلاق 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية، محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن "الإجراءات الاستفزازية غير المدروسة من ألمانيا لن تمر دون رد مناسب".

واعتبرت الخارجية الروسية أن مسؤولية تدهور العلاقات بين روسيا وألمانيا تقع على عاتق "برلين"، مشيرة إلى أن طلب ألمانيا بإغلاق 4 قنصليات عامة روسية بحلول 31 ديسمبر القادم، يعد "خطوة غير ودية تهدف للمزيد من تدمير العلاقات".

وتابع بيان الخارجية الروسية: "روسيا ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات من جانب ألمانيا لتبرئة نفسها من التصعيد المستمر وتطالب السلطات الألمانية بوقفه".

وأعلنت برلين في وقت سابق اليوم إغلاق 4 من أصل 5 قنصليات روسية في البلاد ردا على ما أسمته "إجراءات موسكو".

بذلك سوف تغلق ألمانيا، في سياق تقليص الوجود الألماني في روسيا، قنصلياتها في كالينينجراد ونوفوسيبيرسك ويكاتيرينبورج.

يشار إلى أن الخارجية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أيضا عن فرض قيود على الحد الأقصى لعدد أفراد البعثة الدبلوماسية الألمانية ردا على قرار الجانب الألماني مغادرة 40 موظفا دبلوماسيا وإداريا وفنيا من البعثات الروسية لديه عام 2022 بدون أساس، ومن ثم طرد 30 موظفا آخرين في بداية عام 2023.

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