بعد فوزها بجائزة الدولة التشجيعية | نورا ناجي تكشف عن فكرة كتابها

أكدت الكاتبة نورا ناجي، الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية في فرع الآداب، أنها كانت غير متوقعة فوزها بهذه الجائزة ولكنها كانت تتمناها.

وعبرت نورا ناجي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي ام سي"، عن سعادتها الشديدة بهذه الجائزة، و فوزها بذلك تعتبره خطوة تشجيع للاستمرار للأمام.

وأضافت، أن ذلك أعطاها حماس وشغف لكتابات جديدة، موضحة فكرة مجموعتها القصصية الأخيرة" مثل الأفلام الساذجة" الذي فاز بالجائزة، و أن أبطالها كلهم نساء ماعدا قصة واحدة.

الكشف عن عملها القادم

وتابعت، أن الحالات المكتوبة بهذه القصص منها حالات واقعية، خاتمة انها تعمل هذه الفترة على كتاب جديد يناقش التغيرات التي تحدث للشخص مرورا بالزمن.

