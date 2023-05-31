عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

ضبط سولار مهرب بمطروح
ضبط سولار مهرب بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين خلال حملة تموينية بمدن غرب مطروح السلوم وبراني والنجيلة من ضبط ومنع تهريب كمية من السولار بغرض بيعها بالسوق السوداء.

محافظ مطروح: تخطي المستهدف من توريد القمح بالمحافظة بنسبة 118% حتى الآن

وكيل الصحة بمطروح يحيل طبيب وحدة للتحقيق لتغيبه عن العمل ومكافأة ممرضة


وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أن المديرية تمكنت من ضبط كمية من السولار بلغت 1800 لتر بغرض بيعها بالسوق السوداء.
وأضافت تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.
وأشارت أن ذلك ياتى استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن المحافظة ومراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع ومتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات ومنع أي تجاوزات مع محاربة ومنع تهريب السلع الاستراتيجية خاصة من المواد البترولية والدقيق المدعم.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تموين مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

أنت كذاب| موسيماني يرفض تدريب الزمالك.. ومرتضى منصور: "قولنا مين فاوضك؟!"

ترشيحاتنا

موافقة مبدئية على إنشاء مجلس وطني أعلى للتعليم.. ونواب: يطوّر المنظومة ويلائم متطلبات سوق العمل

70 ألف طفل مدخن بمصر.. جمال شعبان يعلن كارثة على الهواء|فيديو

إحباط تهريب صفقة مخدرات بـ44 مليون جنيه ومصرع عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

سماع دوي انفجارات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية| ماذا يحدث؟

تأجيل قروض المزارعين | طلب علني من نقيب الفلاحين بسبب المانجو

بسبب المساعدات العسكرية.. تحذير عاجل من فرنسا لـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندها 29سنة والـ«باتشينو 82»|شاهد صور الكويتية نور الفلاح تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تأثير اختيار الفنانات تسريحات وماكياج مناسبين لأعمالهن .. مصفف شعر يكشف |خاص

تصدرت التريند .. طريقة عمل البامية الويكا

أحمد العوضي يأكلها بدمائها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ