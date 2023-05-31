مصادرة 1800 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين خلال حملة تموينية بمدن غرب مطروح السلوم وبراني والنجيلة من ضبط ومنع تهريب كمية من السولار بغرض بيعها بالسوق السوداء.



وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أن المديرية تمكنت من ضبط كمية من السولار بلغت 1800 لتر بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وأضافت تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وأشارت أن ذلك ياتى استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن المحافظة ومراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع ومتابعة كافة الأنشطة التموينية وضبط أية مخالفات تموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات ومنع أي تجاوزات مع محاربة ومنع تهريب السلع الاستراتيجية خاصة من المواد البترولية والدقيق المدعم.