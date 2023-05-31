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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط دعوات ضيوف الرحمن.. هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة| فيديو

أمطار على الكعبة
أمطار على الكعبة

هطلت أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، على أماكن متفرقة بمنطقة مكة المكرمة، لاسيما على الحرم المكي الشريف.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، على حسابها بموقع “تويتر”، هطول الأمطار الغزيرة على الحرم المكي الشريف، حيث زادته جمالاً وبهاء، وسط دعوات المعتمرين والزوار أن يتقبل الله منهم، حيث يقتنص الجميع مثل هذه اللحظات باعتبارها لحظات استجابة الدعاء، سائلين المولى أن يتقبل منهم عباداتهم وطاعتهم، ويحقق أمانيهم.

وتشهد مناطق السعودية حالة من التقلبات الجوية والتي تشتمل على أمطار غزيرة يصاحبها جريان للسيول وزخات من البرد وتساقط للثلوج.

وبثت أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار، إذ نصحت بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي أصدر اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مبيناً أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.
 

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