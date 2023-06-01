بدأت بكاميرا مستخبية وانتهت برقصة.. القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي ونزار الفارس

أثار موضوع خطوبة حورية فرغلي والإعلامى العراقي نزار الفارس خلال الساعات الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد انتشار فيديو ترقص فيه برفقة الإعلامي ليظهر كلا منهما فى الإعلام ليوضح موقفهما.



وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس، قد نشر مقطع فيديو من حلقة برنامجه الذى يعرض على قناة دجلة العراقية والتي استضاف فيها الفنانة حورية فرغلي.

مبروك عليك أنا

وظهر نزار الفارس، فى نهاية الفيديو وهو يطلب يد حورية فرغلي وقال لها: أنا بتقدم ليكى على الهواء مبروك عليكى أنا"، وكان رد فعل حورية فرغلي: "مبروك عليك أنا".





وكذبت الفنانة حورية فرغلي، ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بأنه تم خطبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلة إن الإعلامي بعد أن أجرى لقاء معها نشر صور على مواقع التوصل الإجتماعي وكتب عليها “أنه سيتزوج مني”.

وقالت حورية فرغلي، خلال تصريحات تليفزيونية:"فوجئت بأن الجميع ييكلمنى وأبويا وأمى بيكلموني لكي يستفسروا عن حقيقة الصورة التي نزلها نزار الفارس”.

وتابعت حورية فرغلي: “أنا لم أتحدث معه بعد الصورة ما نزلها على مواقع التوصل الإجتماعي لأن الكاميرا التي صورتني وأنا برقص مع نزار الفارس كانت مستخبية”.

هو اللي بيدافع عنه”

وأضافت: “نزار الفارس بالنسبة أقل بكثير من اني اجيب محامي وارفع قضية، هو لم يحترم مهنته، والجمهور لما بيحب فنان أو ممثل هو اللي بيدافع عنه”.









ومن جانبه، ، قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إن "اختيار حورية فرغلي لتصوير حلقة ضمن برنامجه كان على سبيل الصدفة"، مؤكدا على احترمه للفنانة حورية فرغلي وتقديرها لكن ما حدث منها في حقي لا يجوز.

وقال نزار الفارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تفاصيل، عبر فضائية ”صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل” أن “حورية فرغلي قالت انا محدش اتقدملي خالص بعد الحادثة فقولتلها تقبلي أكون خطيبك فقالت موافقة، مؤكدا أن خطوبته من حورية فرغلي كانت على سبيل الهزار”



وتابع نزار الفارس، قائلا: أنني قمت بعمل حلقة مع الفنانة حورية فرغلي، وكانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة انها ادعت أن اللقاء كان يتم “بكاميرات مستخبية”، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ 3 كاميرات تليفزيونية.

مش زعلان من حورية فرغلي

وأضاف نزار الفارس أنه “أنا لم يوجه أي إساءة إلى المرأه المصرية، خاصة أن مصر بلدي الثاني، وأنا مش زعلان من حورية فرغلي"





أكد الإعلامي العراقي نزار الفارس، أنني قمت بعمل حلقة مع الفنانة حورية فرغلي، وكانت على علم بتفاصيل الحلقة، خاصة انها ادعت أن اللقاء كان يتم “بكاميرات مستخبية”، وهذا غير حقيقي على الإطلاق، خاصة أن اللقاء تم بـ 3 كاميرات تليفزيونية.

وقال الفارس: "أنا أحترم مصر وشعبها وعمري ما أصور فنانة بكاميرات خفية لأنه عيب”.

وأشار : “أنا مستغرب من اللي قالته في حقي، وأنا لم أسئ لحورية فرغلي وأكن لها كل الاحترام، على الرغم أنه بعد ان انتهينا من تصوير الحلقة أساءت لي وقالت أصوم وأفطر على بصلة، وقالت أنا أطول منه، وما قالته هو تنمر عليا”.