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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

فريق جامعة الأزهر Google DS Al-Azhar يحصد المركز الأول على مستوى العالم

فريق جامعة الأزهر
فريق جامعة الأزهر

فاز فريق طلاب جامعة الأزهر  Google DS  Al-Azhar بالمركز الأول على مستوى العالم في عدد الأحداث والتأثير الذي قام به الفريق خلال عام 2022-2023م. 

 

وأشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بهذا التمثيل المشرف لطلاب جامعة الأزهر، الذي يعكس دعم مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لطلاب وطالبات الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فريق طلاب الجامعة قدم مجهودات تمثلت في عديد من الأحداث التي كان لها عظيم الأثر في الموسم الحالي للعام 2022-2023م. 

 

وأشار إلى أن هدف فريق طلاب جامعة الأزهر GDSC منذ نشأته عام 2019م هو تعليم الشباب المهتمين بمجالات التكنولوجيا، وذلك عن طريق إمدادهم بالمعرفة التقنية اللازمة من خلال الدورات التي تشمل شرحًا وافيًا للمجال بالكامل.

 

أسهم فريق Google DSC Al-Azhar على مدار الأعوام الماضية في بناء وتعزيز وعي الشباب بالمجالات التقنية الجديدة وإعطائهم نظرة مستقبلية على ما ينتظر العالم من تطور تكنولوجي؛ ليكونوا على دراية كاملة لمواكبة ذلك التطور، لافتا أنه إسهامًا  في تحقيق ذلك الهدف استطاع الفريق خلال العام الحالي إقامة 252 حدثًا رسميًّا حضره أكثر من 8000 طالب؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

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